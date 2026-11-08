Ionuț Radu s-a dat „lovit” la națională, dar e titular în Celta Vigo - Levante!

După ce a refuzat convocarea la echipa națională a României, invocând o „problemă mai veche de sănătate”, Ionuț Radu (29 de ani) este titular pentru Celta Vigo în meciul de pe teren propriu cu Levante, în etapa a 12-a din La Liga. Partida a început la ora 19:30 și poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro. În locul lui Ionuț Radu, „Regele” l-a convocat pe Ștefan Târnovanu, portar care a revenit în garnitura de start a celor de la FCSB. ...

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