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Sport

Ionuț Radu, scrisoare-manifest, aproape de miezul nopții: „Este de-a dreptul șocant!”

c Scris de cezar titor
Ionuț Radu, scrisoare-manifest, aproape de miezul nopții: „Este de-a dreptul șocant!”
Aosom
Ionuț Radu, 29 de ani, goalkeeperul primei reprezentative și al celor de la Celta Vigo, se află în centrul unei controverse după ce a anunțat că nu va participa la acțiunea „tricolorilor” din această lună, invocând o problemă medicală mai veche la umărul drept. ...

Sursa: Gsp

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