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Irina Begu își pregătește revenirea pe terenul de tenis. Ce comparație a făcut cu Sorana Cîrstea

d Scris de digi sport
Irina Begu își pregătește revenirea pe terenul de tenis. Ce comparație a făcut cu Sorana Cîrstea
Aosom
Irina Begu își pregătește revenirea pe terenul de tenis. Ce comparație a făcut cu Sorana Cîrstea

Sursa: Digisport

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