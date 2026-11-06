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Sport

Ironii după meciul Universității Craiova din Conference: „Alergau exact cum au coborât din avion! Erau și grași”

a Scris de alexandru atanase
Ironii după meciul Universității Craiova din Conference: „Alergau exact cum au coborât din avion! Erau și grași”
Aosom
Universitatea Craiova a învins-o pe Egnatia, scor 2-0, în etapa a treia din Conference League, iar prestația formației albaneze a fost taxată dur de Basarab Panduru. Fostul internațional român a ironizat condiția fizică a adversarilor oltenilor și a considerat că echipa pregătită de Mirel Rădoi ar fi putut obține o victorie mult mai categorică.

Sursa: Ziare

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