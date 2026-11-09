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Sport

Italienii au analizat pas cu pas cum l-a învins Cristi Chivu pe Cesc Fabregas: ”Ce lecție de fotbal!”

d Scris de digi sport
Italienii au analizat pas cu pas cum l-a învins Cristi Chivu pe Cesc Fabregas: ”Ce lecție de fotbal!”
Aosom
Italienii au analizat pas cu pas cum l-a învins Cristi Chivu pe Cesc Fabregas: ”Ce lecție de fotbal!”

Sursa: Digisport

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