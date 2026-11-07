 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Italienii au spus același lucru despre Bîrligea, după primul meci ca titular în Serie A

d Scris de digi sport
Italienii au spus același lucru despre Bîrligea, după primul meci ca titular în Serie A
Aosom
Italienii au spus același lucru despre Bîrligea, după primul meci ca titular în Serie A

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech