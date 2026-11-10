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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Sport

Italienii l-au descris pe Istvan Kovacs în DOAR 5 cuvinte, după delegarea românului la Italia - Spania!

d Scris de digi sport
Italienii l-au descris pe Istvan Kovacs în DOAR 5 cuvinte, după delegarea românului la Italia - Spania!
Aosom
Italienii l-au descris pe Istvan Kovacs în DOAR 5 cuvinte, după delegarea românului la Italia - Spania!

Sursa: Digisport

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