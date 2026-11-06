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Sport

Jackpot! Cât încasează Universitatea Craiova după parcursul din Conference League

d Scris de dani morar
Jackpot! Cât încasează Universitatea Craiova după parcursul din Conference League
Aosom
Victoria cu Egnatia îi aduce Universității Craiova nu doar trei puncte importante în Conference League, ci și câștiguri financiare considerabile. Oltenii au dep

Sursa: Eurosport Romania

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