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Sport

Jannik Sinner se desparte de fostul antrenor al Simonei Halep după cinci ani de colaborare

a Scris de anca flondor
Jannik Sinner se desparte de fostul antrenor al Simonei Halep după cinci ani de colaborare
Aosom
Jannik Sinner a încheiat colaborarea cu antrenorul Darren Cahill, a anunțat vineri jucătorul italian, numărul doi mondial, într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

Sursa: Stiri Pe Surse

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