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Sport

Jessica Pegula, afirmații dure despre o adversară la antrenamente, fără să știe că este înregistrată

l Scris de liviu cojan
Jessica Pegula, afirmații dure despre o adversară la antrenamente, fără să știe că este înregistrată
Aosom
Jessica Pegula (5 WTA) a fost surprinsă de camerele de filmat cum o critica dur pe Mirra Andreeva (3 WTA), în timpul antrenamentului de la Turneul Campioanelor Indian Wells, relatează Digi Sport.

Sursa: Digi24

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