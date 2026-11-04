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Jesus Owono a rupt tăcerea! Prima reacție a portarului care a cauzat moartea lui Jesus de Miguel

t Scris de tudor moisa
Jesus Owono a rupt tăcerea! Prima reacție a portarului care a cauzat moartea lui Jesus de Miguel
Aosom
Jesus Owono a decis să rupă tăcerea, după ce faultul său din prelungirile meciului Tenerife - Andorra a cauzat moartea lui Jesus de Miguel. Prin intermediul unu

Sursa: Eurosport Romania

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