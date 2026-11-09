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Jesus Owono, portarul echipei Andorra, se gândeşte la retragere, după ciocnirea violentă care a dus la moartea lui Jesus de Miguel

i Scris de ioana andreescu
Jesus Owono, portarul echipei Andorra, se gândeşte la retragere, după ciocnirea violentă care a dus la moartea lui Jesus de Miguel
Aosom
Jesus Owono, portarul echipei Andorra, se gândeşte să se retragă din activitate după moartea lui Jesus de Miguel, atacantul formaţiei din Tenerife pe care l-a lovit violent în timpul unui meci.

Sursa: Stirile Pro.tv

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