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Sport

„Joc de rahat!” » Karamoko, cea mai dură reacție, după FC Argeș - Dinamo + A vorbit despre plecare

a Scris de alexandru tomuțiu
„Joc de rahat!” » Karamoko, cea mai dură reacție, după FC Argeș - Dinamo + A vorbit despre plecare
Aosom
FC Argeș - Dinamo 2-1, în runda 15 din Superliga. Mamadou Karamoko, atacantul „câinilor” a spus cum s-a simțit pentru el partida de la Mioveni. Mamadou Karamoko a început meciul pe banca de rezerve și a fost introdus în minutul 63, când a intrat în locul lui Diogo Pinto. A ratat două ocazii imense, iar la final a spus că jocul „câinilor” a fost de „rahat” în prima parte. ...

Sursa: Gsp

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