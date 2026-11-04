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Sport

Johanna Kurtinecz, locul 9 la Trofeo Dario Codarin, între 232 de sportive!

c Scris de cristi
Johanna Kurtinecz, locul 9 la Trofeo Dario Codarin, între 232 de sportive!
Aosom
Școala sătmăreană de scrimă continuă să confirme la nivel internațional! Sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare și CS Satu Mare participă în aceste zile la Trofeo Dario Codarin, competiție care reprezintă a doua etapă a Circuitului European de cadeți din acest sezon și care reunește numeroși tineri s...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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