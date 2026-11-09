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Sport

José Mourinho, despre atmosfera de la Real Madrid: „În vestiar se ascultă muzică oribilă”

o Scris de onuț buzoianu
José Mourinho, despre atmosfera de la Real Madrid: „În vestiar se ascultă muzică oribilă”
Aosom
Antrenorul portughez savurează perioada plină de succese a echipei sale.

Sursa: Jurnalul Ro

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