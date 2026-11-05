Jose Mourinho n-are nicio îndoială » „Nu există ca el în lume, este unic!”

Jose Mourinho a fost foarte mulțumit de victoria lui Real Madrid în fața lui AEK Atena (3-2), în Grecia, și l-a lăudat în mod special pe Jude Bellingham. Bellingham a egalat la unu, printr-o execuție fabuloasă, cu călcâiul, și a stat la originea golului doi marcat de Real Madrid la Atena, prin Kylian Mbappe. Pentru antrenorul Jose Mourinho, de ajuns pentru a concluziona că în lume nu există la ora actuală un mijlocaș mai bun ca internaționalul englez. „Este unic. ...

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