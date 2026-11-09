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Sport

Jose Mourinho, recompensat după victoria cu Barcelona. Premieră pentru portughez în La Liga

p Scris de petre apostol
Jose Mourinho, recompensat după victoria cu Barcelona. Premieră pentru portughez în La Liga
Aosom
Jose Mourinho a fost desemnat pentru prima dată în carieră antrenorul lunii în La Liga, după ce Real Madrid a câștigat toate cele trei partide disputate în campionat în luna octombrie. Victoria din El Clasico, 2-1 în fața Barcelonei, a reprezentat punctul culminant al unei perioade perfecte.

Sursa: Mediafax Ro

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