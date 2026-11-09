Jose Mourinho, recompensat după victoria cu Barcelona. Premieră pentru portughez în La Liga

Jose Mourinho a fost desemnat pentru prima dată în carieră antrenorul lunii în La Liga, după ce Real Madrid a câștigat toate cele trei partide disputate în campionat în luna octombrie. Victoria din El Clasico, 2-1 în fața Barcelonei, a reprezentat punctul culminant al unei perioade perfecte.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗