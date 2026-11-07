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Sport

Jose Mourinho și-a ales favoritul de la Real Madrid, și nu e Mbappe: „Nu există niciun alt jucător în lume ca el”

a Scris de alexandru atanase
Jose Mourinho și-a ales favoritul de la Real Madrid, și nu e Mbappe: „Nu există niciun alt jucător în lume ca el”
Aosom
Jose Mourinho (63 de ani) a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Jude Bellingham (23 de ani), pe care îl consideră un fotbalist unic la nivel mondial. Antrenorul lui Real Madrid a evidențiat versatilitatea, calitățile tehnice și mentalitatea internaționalului englez.

Sursa: Ziare

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