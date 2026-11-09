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Sport

Juan Carlos Ferrero a încercat "să-i pună bețe în roate" lui Carlos Alcaraz la Paris

t Scris de tudor moisa
Juan Carlos Ferrero a încercat "să-i pună bețe în roate" lui Carlos Alcaraz la Paris
Aosom
Carlos Alcaraz a câștigat finala de la Paris cu Ben Shelton, scor 7-6 (5), 7-5, luându-și revanșa pentru înfrângerea de la US Open. Juan Carlos Ferrero a recuno

Sursa: Eurosport Romania

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