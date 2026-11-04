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Sport

Jucătoarea de tenis din România care a intrat în pielea lui Celine Dion: ”E fix ce mi-am dorit”

t Scris de teodor serban
Jucătoarea de tenis din România care a intrat în pielea lui Celine Dion: ”E fix ce mi-am dorit”
Aosom
Jucătoarea de tenis Irina Begu a fost protagonista unei sesiuni foto inedite, intrând pentru puțin timp în pielea celebrei cântărețe Celine Dion.

Sursa: Ziare

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