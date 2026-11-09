Jucătorii lui Simeone și-au arătat frustrarea în vestiar » Acuză arbitrajul

Mundo Deportivo dezvăluie că jucătorii lui Atletico Madrid au fost nemulțumiți de arbitrul meciului cu Barcelona (1-2), Javier Alberola Rojas. După fluierul final, în fața camerelor de luat vederi sau în discuțiile cu jurnaliștii, antrenorul Diego Simeone și jucătorii săi n-au vrut sub nicio formă să-l scoată pe „centralul” Javier Alberola Rojas drept țap isășitor pentru eșecul lor în fața cataslanilor. ...

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