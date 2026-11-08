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Sport

Jucătorul de la CFR Cluj care a surprins după remiza cu Craiova. ”Rezultat foarte bun”

d Scris de digi sport
Jucătorul de la CFR Cluj care a surprins după remiza cu Craiova. ”Rezultat foarte bun”
Aosom
Jucătorul de la CFR Cluj care a surprins după remiza cu Craiova. ”Rezultat foarte bun”

Sursa: Digisport

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