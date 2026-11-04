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Sport

Jucătorul pe care Universitatea Craiova nu se va putea baza la meciul cu Egnatia

d Scris de digi sport
Jucătorul pe care Universitatea Craiova nu se va putea baza la meciul cu Egnatia
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Jucătorul pe care Universitatea Craiova nu se va putea baza la meciul cu Egnatia

Sursa: Digisport

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