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Judd Trump, out de la Champion of Champions! "Asul din Pachet" n-a mai pățit așa ceva de 13 ani

n Scris de nicu savin
Judd Trump, out de la Champion of Champions! "Asul din Pachet" n-a mai pățit așa ceva de 13 ani
Aosom
Judd Trump a fost învins dramatic de Jak Jones, scor 3-4, în semifinalele grupei a doua de la Champion of Champions. Acesta este al 3-lea turneu consecutiv la c

Sursa: Eurosport Romania

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