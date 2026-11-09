 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Julian Alvarez, făcut "praf" de presa din Madrid: "Nu este normal"

d Scris de digi sport
Julian Alvarez, făcut "praf" de presa din Madrid: "Nu este normal"
Aosom
Julian Alvarez, făcut "praf" de presa din Madrid: "Nu este normal"

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech