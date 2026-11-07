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Sport

Kane, „monstrul” din WWE, favorit să ajungă în Senatul SUA. Fostul rival al lui The Undertaker se află și în grațiile lui Trump

g Scris de gabriel negreanu
Kane, „monstrul” din WWE, favorit să ajungă în Senatul SUA. Fostul rival al lui The Undertaker se află și în grațiile lui Trump
Aosom
Glenn Jacobs, cunoscut în întreaga lume sub numele de Kane, unul dintre cei mai faimoși luptători din istoria WWE, ar putea deveni senator al Statelor Unite.

Sursa: Mediafax Ro

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