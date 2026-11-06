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Sport

Karamoko, furios după eșecul cu FC Argeș: ”Voi pleca”

a Scris de anca flondor
Karamoko, furios după eșecul cu FC Argeș: ”Voi pleca”
Aosom
Mamoudou Karamoko a fost extrem de supărat după meciul pierdut de Dinamo, 0-1, cu FC Argeș, în etapa a 15-a a sezonului regulat din SuperLigă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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