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Sport

Kasparov, avertizat că ar putea fi asasinat la ordinul Moscovei. Fostul campion mondial de șah renunță la vizita în Germania

o Scris de oana antipa
Kasparov, avertizat că ar putea fi asasinat la ordinul Moscovei. Fostul campion mondial de șah renunță la vizita în Germania
Aosom
Fostul campion mondial de șah Garry Kasparov, una dintre cele mai cunoscute figuri ale opoziției ruse aflate în exil, a renunțat la o deplasare în Germania după ce experți în securitate l-au avertizat asupra unui posibil atentat împotriva sa.

Sursa: Mediafax Ro

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