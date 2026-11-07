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Sport

Kazuyoshi Miura, record stabilit la aproape 60 de ani: A devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat în liga a treia din Japonia

a Scris de andreea năstase
Kazuyoshi Miura, record stabilit la aproape 60 de ani: A devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat în liga a treia din Japonia
Aosom
Fostul internaţional japonez Kazuyoshi Miura a devenit sâmbătă cel mai în vârstă jucător care a evoluat în liga a treia din Japonia.

Sursa: Stiri Pe Surse

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