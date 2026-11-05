 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Kimi Antonelli, campion mondial în Formula 1 în 2026: cel mai tânăr din istorie

e Scris de eurosport
Kimi Antonelli, campion mondial în Formula 1 în 2026: cel mai tânăr din istorie
Aosom
Kimi Antonelli, campion mondial în Formula 1 în 2026: cel mai tânăr din istorie la 20 de ani și 68 de zile

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech