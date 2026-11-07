Klopp adaptează sloganul lui Liverpool la națională » A afișat un poster cu șase cuvinte în vestiarul Germaniei

Selecționerul Jurgen Klopp (59 de ani) încearcă să pună un strop de „Anfield” la naționala Germaniei! Rămas profund legat de Liverpool, cu care a cucerit titlul de campion, Cupa și Supercupa Angliei plus Liga Campionilor în perioada 2015–2024, antrenorul neamț a reinventat mesajul care le inspira teamă adversarilor veniți pe legendarul stadion englez. Klopp s-ar fi inspirat de la fostul său club, pentru a alege noul motto al Mannschaft-ului. ...

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