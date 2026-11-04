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Sport

Kylian Mbappé atinge o bornă istorică în Liga Campionilor. Doar Messi a fost mai rapid

p Scris de petre apostol
Kylian Mbappé atinge o bornă istorică în Liga Campionilor. Doar Messi a fost mai rapid
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Internaționalul francez Kylian Mbappé a atins borna de 100 de contribuții decisive la goluri în Liga Campionilor, după ce a marcat în partida câștigată de Real Madrid miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-2, împotriva formației AEK Atena, în etapa a patra a fazei ligii competiției.

Sursa: Mediafax Ro

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