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Sport

L-a lăsat fără cuvinte. Ce a făcut Chivu în fața lui Popovici în vestiar, când toată lumea plecase acasă

d Scris de digi sport
L-a lăsat fără cuvinte. Ce a făcut Chivu în fața lui Popovici în vestiar, când toată lumea plecase acasă
Aosom
David Popovici (22 de ani) a fost prezent duminică seară la Milano și a asistat din tribună la meciul Inter - Como 2-0.

Sursa: Digisport

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