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Sport

L-a pus la punct pe Drăguș în direct la TV: „Dacă merge la Olimpiadă, îi păcălim”

r Scris de romeo ene
L-a pus la punct pe Drăguș în direct la TV: „Dacă merge la Olimpiadă, îi păcălim”
Aosom
FCSB - Corvinul 0-1. Basarab Panduru (56 de ani) l-a criticat pe Denis Drăguș (27 de ani) după înfrângerea suferită în etapa a 15-a din Superliga. Fostul internațional român s-a declarat nemulțumit de evoluția atacantului, căruia i-a reproșat că încearcă prea multe acțiuni individuale, în detrimentul jocului colectiv. ...

Sursa: Gsp

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