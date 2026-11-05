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”L-au dat pe spate” pe Gică Craioveanu, după Craiova - Egnatia 2-0: ”E imperial / Unic, cel mai bun din campionat”

d Scris de digi sport
”L-au dat pe spate” pe Gică Craioveanu, după Craiova - Egnatia 2-0: ”E imperial / Unic, cel mai bun din campionat”
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”L-au dat pe spate” pe Gică Craioveanu, după Craiova - Egnatia 2-0: ”E imperial / Unic, cel mai bun din campionat”

Sursa: Digisport

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