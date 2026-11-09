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La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască": "Uimitoare!"

d Scris de digi sport
La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască": "Uimitoare!"
Aosom
Lindsey Vonn (42 de ani) şi-a oficializat recent relaţia cu schiorul francez Matthieu Bailet (30 de ani).

Sursa: Digisport

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