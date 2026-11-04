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Sport

La câteva zile de la conflictul cu Hamilton, Leclerc a făcut cel mai important anunț din viața sa. Fanii au fost încântați

i Scris de iosif pintilie
La câteva zile de la conflictul cu Hamilton, Leclerc a făcut cel mai important anunț din viața sa. Fanii au fost încântați
Aosom
Pilotul echipei Ferrari, Charles Leclerc, a devenit tată, au anunțat el și soția sa, Alexandra, miercuri, pe rețelele de socializare.

Sursa: Ziare

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