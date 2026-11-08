La finalul turului, Screciu a dat verdictul: „Cel mai incomod adversar pe care l-am avut până acum”

Vladimir Screciu (26 de ani) a fost integralist în remiza albă dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. După meci, a spus despre formația gazdă că a fost „cel mai incomod adversar” pe care l-a avut campioana în turul de campionat. Punctul obținut în Gruia face ca Universitatea Craiova să încheie turul sezonului regulat ca lider al Superligii. Duelul dintre CFR și campioana în exercițiu nu a fost dintre cele mai spectaculoase. ...

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