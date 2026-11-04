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La Liga a confirmat avantajul pentru Real Madrid: ”VAR-ul trebuia să intervină”

d Scris de digi sport
La Liga a confirmat avantajul pentru Real Madrid: ”VAR-ul trebuia să intervină”
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La Liga a confirmat avantajul pentru Real Madrid: ”VAR-ul trebuia să intervină”

Sursa: Digisport

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