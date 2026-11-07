Ladislau Boloni, după ce a văzut lotul convocat de Hagi: „Nici nu-i cunosc”

România se pregătește pentru ultimele două confruntări din actuala stagiune de Nations League. Ladislau Boloni a oferit o perspectivă asupra momentului pe care îl traversează prima reprezentativă condusă de Gică Hagi, în ziua în care selecționerul a anunțat lotul. Programul „tricolorilor” include o partidă pe propriul teren în compania Poloniei, pe 14 noiembrie, urmată trei zile mai târziu de o deplasare împotriva selecționatei din Bosnia. ...

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