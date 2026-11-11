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Sport

Lamine Yamal le-a făcut o surpriză fanilor. Superstarul Barcelonei a împărțit gratuit căști

s Scris de sntv
Lamine Yamal le-a făcut o surpriză fanilor. Superstarul Barcelonei a împărțit gratuit căști
Aosom
Lamine Yamal le-a făcut o surpriză fanilor. Superstarul Barcelonei a împărțit gratuit căști suporterilor catalani. Sursa: SNTV

Sursa: Eurosport Romania

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