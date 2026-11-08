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Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Braziliei la Formula 1! Mercedes și-a asigurat titlul la constructori

b Scris de bogdan antonescu
Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Braziliei la Formula 1! Mercedes și-a asigurat titlul la constructori
Aosom
Pilotul britanic de la McLaren s-a impus pe circuitul Interlagos. Podiumul a fost completat de piloții Red Bull, Max Verstappen și Isack Hadjar

Sursa: Stiri Pe Surse

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