Lando Norris, în pole-position în Brazilia după calificări haotice

Lando Norris (26 de ani, McLaren) a obținut al patrulea său pole-position din acest sezon de Formula 1, după ce s-a impus pentru al treilea an consecutiv în calificările pentru Marele Premiu al Braziliei. Bătălia pentru pole-position pe circuitul Interlagos s-a desfășurat în condiții de ploaie torențială. Vremea nefavorabilă a făcut ca sesiunea să fie întreruptă la doar 2 minute și 23 de secunde de la start, atunci când pista a fost inundată de o aversă puternică. ...

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