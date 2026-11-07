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Sport

Lando Norris, în pole-position în Brazilia după calificări haotice

s Scris de sebastian vasile
Lando Norris, în pole-position în Brazilia după calificări haotice
Aosom
Lando Norris (26 de ani, McLaren) a obținut al patrulea său pole-position din acest sezon de Formula 1, după ce s-a impus pentru al treilea an consecutiv în calificările pentru Marele Premiu al Braziliei. Bătălia pentru pole-position pe circuitul Interlagos s-a desfășurat în condiții de ploaie torențială. Vremea nefavorabilă a făcut ca sesiunea să fie întreruptă la doar 2 minute și 23 de secunde de la start, atunci când pista a fost inundată de o aversă puternică. ...

Sursa: Gsp

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