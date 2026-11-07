Lando Norris pleacă din pole position în Marele Premiu al Braziliei în Formula 1. Calificări afectate de ploaie

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren), campionul mondial din 2025, va pleca din pole-position în Marele Premiu de Formula 1 de la Sao Paulo, după ce a stabilit cel mai bun timp în sesiunea de calificări desfășurată sâmbătă, pe circuitul Interlagos, în condiții dificile de ploaie.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗