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Lando Norris, victorie la Interlagos și performanță istorică! Max Verstappen, revenire fabuloasă

n Scris de nicu savin
Lando Norris, victorie la Interlagos și performanță istorică! Max Verstappen, revenire fabuloasă
Aosom
Lando Norris a obținut a 14-a victorie a carierei în Formula 1, după ce s-a impus entuziasmant la Marele Premiu al Braziliei. Campionul mondial de anul trecut

Sursa: Eurosport Romania

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