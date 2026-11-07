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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Laurențiu Reghecampf, dat afară de Gigi Becali din cauza lui Giovanni Becali

d Scris de digi sport
Laurențiu Reghecampf, dat afară de Gigi Becali din cauza lui Giovanni Becali
Aosom
Giovanni Becali (74 de ani) a povestit un episod mai puțin cunoscut din trecutul lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani).

Sursa: Digisport

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