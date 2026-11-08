Laurențiu Reghecampf i-a răspuns lui Gigi Becali, după criticile aduse sâmbătă seara: „Ce credeați, că de asta vin aici?”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, și-a asumat o parte din eșecul suferit de echipa lui sâmbătă seara, pe teren propriu, contra celor de la Corvinul Hunedoara, scor 0-1. Patronul Gigi Becali l-a criticat imediat după meci, iar tehnicianul i-a răspuns câteva minute mai târziu. „Și lui Reghecampf am ce să-i reproșez. Nu joacă echipa, nu pasează nimic, nu avem niciun fel, o noimă de joc, ceva. ...

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