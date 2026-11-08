Lazio rămâne lider în Italia, dar Gattuso spune: „Am găsit o atmosferă de înmormântare”

Astăzi, în etapa 11 a sezonului, Lazio a făcut doar al doilea pas greșit din acest campionat, 1-1 pe terenul lui Napoli. Egalul este suficient pentru ca formația din Capitală să rămână lider, dar antrenorul Gennaro Gattuso a sugerat că rezultatul nu le-a picat deloc bine elevilor săi. Lazio a deschis scorul la Napoli prin Davide Frattesi, marcator în minutul 28, dar s-a văzut egalată la începutul părții secunde, când Alfonso Pedraza a trimis mingea în propria-i poartă. ...

Distribuie: Facebook Instagram