Leard Sadriu, după victoria cu Dinamo: „Am luptat special pentru el!” » Pe cine vede favorită la titlu

Leard Sadriu, 25 de ani, a mărturisit într-un interviu acordat GSP.ro că se bucură că FC Argeș a trecut peste faza autogolului său și a câștigat meciul care-i dă mai multă liniște antrenorului Bogdan Andone. Fundașul kosovar a spus că, din perspectiva lui, Dinamo și Craiova sunt cele mai bune din Superliga! Tocmai „victimele” piteștenilor din această primă parte a sezonului. ...

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