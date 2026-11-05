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Sport

LeBron James atinge o nouă bornă istorică în NBA, în victoria Philadelphiei cu Detroit

p Scris de petre apostol
LeBron James atinge o nouă bornă istorică în NBA, în victoria Philadelphiei cu Detroit
Aosom
Baschetbalistul american LeBron James a devenit primul jucător din istoria NBA care a marcat 16.000 de coșuri din acțiune în sezonul regulat, atingând această bornă în victoria obținută de Philadelphia 76ers, joi, în deplasare, cu scorul de 112-106, împotriva echipei Detroit Pistons.

Sursa: Mediafax Ro

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